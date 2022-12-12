За добу рашисти вдарили по Херсонщині майже 60 разів

13:09 12 грудня Київ, Україна

Минулої доби російські терористи 57 разів обстріляли територію Херсонської області.



Про це розповів голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у понеділок, 12 грудня, на своїй Facebook-сторінці.

"Мирні населені пункти області зазнавали обстрілів з артилерії, РСЗВ та мінометів", - зазначив він.

Чиновник зазначив, що загарбники продовжують бити по житлових кварталах Херсона.

"Рашисти влучили в інфраструктурні об'єкти, приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російські обстріли поранення отримала одна людина", - додав він.

Як уже повідомлялося, за словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, на Кінбурнській косі, яка досі перебуває під контролем окупантів, не залишилося цивільного населення, є лише російські військові.