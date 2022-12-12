За добу рашисти вдарили по Херсонщині майже 60 разів

Минулої доби російські терористи 57 разів обстріляли територію Херсонської області.
Про це розповів голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у понеділок, 12 грудня, на своїй Facebook-сторінці.
Про це розповів голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у понеділок, 12 грудня, на своїй Facebook-сторінці.
Чиновник зазначив, що загарбники продовжують бити по житлових кварталах Херсона.
Як уже повідомлялося, за словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, на Кінбурнській косі, яка досі перебуває під контролем окупантів, не залишилося цивільного населення, є лише російські військові.
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