За добу окупанти збільшили кількість обстрілів Чернігівщини

10:30 05 серпня Київ, Україна

Кількість ворожих обстрілів прикордонних громад Чернігівщини побільшала.

Про це повідомляє місцеве видання.



Повідомляється, що за день 4 серпня та ніч 5 серпня було зафіксовано сім обстрілів – все у Новгород-Сіверському районі.



Вдень 4 серпня тричі після 10 ранку та близько 12.00 росіяни обстрілювали територію та околиці села Залізний Міст (Семенівська громада). Зафіксували вибухи від артилерії та мінометів.



Після 10 години ранку було два вибухи біля села Михальчина Слобода (Новгород-Сіверська громада).



Також після 10 ранку 2 вибухи на околицях села Гай (Новгород-Сіверська громада).



Після 12 години дня ворог обстріляв околиці села Грем'яч, ймовірно, з артилерії.



Вночі росіяни обстріляли околиці села Залізний Міст вчетверте, знову з артилерії.



Повідомлень про жертви та руйнування не надходило.