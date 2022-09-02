За добу окупанти здійснили 4 обстріли прикордонних громад Сумщини

07:53 16 серпня Київ, Україна

За добу росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних громад Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Зафіксовано 50 прильотів. На щастя, без жертв та руйнувань", - зазначив він.

Шалигінська громада: з 10:47 до 11:46 ворог обстрілював громаду з мінометів та ствольної артилерії – 25 прильотів. Продовжилися обстріли після 14.00-15 прильотів із реактивних систем залпового вогню.



Хотинська громада: було 2 прильоти з міномета.



Зноб-Новгородська громада: з 13:00 здійснено 8 прильотів зі станкового автоматичного гранатомета.



Також неподалік с. Грабовське Краснопільської громади на міні вибухнув комбайн, що належить місцевому фермеру. Комбайнер у тяжкому стані госпіталізований до лікарні.