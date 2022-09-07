За добу окупанти обстрілами зруйнували 51 будинок у Запорізькій області

Минулої доби російські агресори постійними обстрілами зруйнували 51 будинок у Запорізькій області.
Про це повідомила регіональна військова адміністрація у середу, 7 вересня.
Минулої доби проводилася евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1477 осіб, із них 357 – діти.
Щодо ситуації на Запорізькому напрямку, то ворог основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів. Минулої доби росіяни обстріляли позиції ЗСУ з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення.
Щодо ситуації на Запорізькому напрямку, то ворог основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів. Минулої доби росіяни обстріляли позиції ЗСУ з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення.
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