За добу окупанти обстрілами зруйнували 51 будинок у Запорізькій області

14:05 07 вересня Київ, Україна

Минулої доби російські агресори постійними обстрілами зруйнували 51 будинок у Запорізькій області.

Про це повідомила регіональна військова адміністрація у середу, 7 вересня.

"Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Трудове, Ольговське, Дорожнянка, Гуляйполе, Білогір'я, Новоданилівка, Новоандріївка, Полтавка, Малинівка, Червоне, Нестерянка, Залізничне, Порожнянка, Оріхів, Комишуваха. Надійшло 51 повідомлення про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами", – йдеться у повідомленні.

Минулої доби проводилася евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1477 осіб, із них 357 – діти.



Щодо ситуації на Запорізькому напрямку, то ворог основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів. Минулої доби росіяни обстріляли позиції ЗСУ з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення.