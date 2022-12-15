За добу окупанти 86 разів ударили по Херсонщині
11:17 15 грудня Київ, Україна
Російські агресори минулої доби 86 разів ударили по території Херсонської області. У регіоні загинули троє людей, ще 13 отримали поранення, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич вранці в четвер, 15 грудня.
"Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ, танків, мінометів та БПЛА", - написав Янушевич.
За його словами, під масованим ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.
"Загарбники влучили у суднобудівний завод, освітню установу, склади, приміщення видання газети, школу, магазин, будівлю Херсонської ОВА, приватні та багатоквартирні будинки", – перерахував глава ОВА.
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