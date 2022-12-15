За добу окупанти 86 разів ударили по Херсонщині

11:17 15 грудня Київ, Україна

Російські агресори минулої доби 86 разів ударили по території Херсонської області. У регіоні загинули троє людей, ще 13 отримали поранення, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич вранці в четвер, 15 грудня.

"Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ, танків, мінометів та БПЛА", - написав Янушевич.

За його словами, під масованим ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.