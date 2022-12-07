За добу окупанти 51 раз ударили по Херсонщині, є загиблі

У вівторок, 6 грудня, російські окупанти 51 раз обстріляли територію деокупованої Херсонщини. В результаті загинули двоє мирних жителів, ще одна людина отримала поранення.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Протягом доби російські військові били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.
Через російські обстріли пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі