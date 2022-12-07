За добу окупанти 51 раз ударили по Херсонщині, є загиблі

11:18 07 грудня Київ, Україна

У вівторок, 6 грудня, російські окупанти 51 раз обстріляли територію деокупованої Херсонщини. В результаті загинули двоє мирних жителів, ще одна людина отримала поранення.



Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“На жаль, минула доба не обійшлася без жертв серед цивільного населення. Росіяни вбили 2 мирних людей, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення”, – написав він.

Протягом доби російські військові били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.

Через російські обстріли пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.