За добу на Сумщині зафіксували понад 150 прильотів

08:08 07 жовтня Київ, Україна

Війська агресора минулої доби близько дев'яти разів обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Було зафіксовано понад 150 приходів.



Про це у четвер, 6 жовтня, у Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.



Він розповів, що росіяни обстріляли із САУ житловий масив села Кияниця Юнаківської громади. Усього було зафіксовано 40 "прильотів".

"У будинках пошкоджено вікна, двері. Постраждала багатоповерхівка та три домогосподарства. Осколки наскрізь продірявили стіни, посікло качок у дворах". Також обірвані лінії електромереж та пошкоджено труби газопостачання. Територія Юнаківської громади також була під мінометним вогнем ще кілька разів протягом дня", - розповів Живицький.

По Середино-Будській громаді було сім приходів із САУ.



Есманська громада: дев'ять російських мін.



Територію Краснопільської громади росіяни спочатку накрили вогнем із "Градів". 40 прильотів, також було 15 прильотів із міномета. Увечері, з іншої частини території громади, було ще п'ять прильотів.



Живицький уточнив, що обійшлось без жертв.