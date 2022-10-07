За добу на Сумщині зафіксували понад 150 прильотів

Війська агресора минулої доби близько дев'яти разів обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Було зафіксовано понад 150 приходів.
Про це у четвер, 6 жовтня, у Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Він розповів, що росіяни обстріляли із САУ житловий масив села Кияниця Юнаківської громади. Усього було зафіксовано 40 "прильотів".
По Середино-Будській громаді було сім приходів із САУ.
Есманська громада: дев'ять російських мін.
Територію Краснопільської громади росіяни спочатку накрили вогнем із "Градів". 40 прильотів, також було 15 прильотів із міномета. Увечері, з іншої частини території громади, було ще п'ять прильотів.
Живицький уточнив, що обійшлось без жертв.
Есманська громада: дев'ять російських мін.
Територію Краснопільської громади росіяни спочатку накрили вогнем із "Градів". 40 прильотів, також було 15 прильотів із міномета. Увечері, з іншої частини території громади, було ще п'ять прильотів.
Живицький уточнив, що обійшлось без жертв.
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