За добу на Сумщині зафіксували 62 "прильоти"

За добу 2 серпня російські війська шість разів атакували територію Сумської області, обійшлося без потерпілих.
Про це повідомив голова регіону Дмитро Живицький.
Під ударом ворога опинилися Есманська, Хотинська та Середино-Будська громади. По першій загарбники били з артилерії та мінометів, по другій – з мінометів, по третій – з гранатометів.
Нагадаємо, днем раніше окупанти тричі обстріляли прикордонні райони Сумської області. Ніхто не постраждав.
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