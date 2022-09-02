За добу на Сумщині зафіксували 62 "прильоти"

07:15 03 серпня Київ, Україна

За добу 2 серпня російські війська шість разів атакували територію Сумської області, обійшлося без потерпілих.

 
Про це повідомив голова регіону Дмитро Живицький.
 
"За день росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних громад області. Усього зафіксовано 62 прильоти", - уточнив він.

Під ударом ворога опинилися Есманська, Хотинська та Середино-Будська громади. По першій загарбники били з артилерії та мінометів, по другій – з мінометів, по третій – з гранатометів.

Нагадаємо, днем раніше окупанти тричі обстріляли прикордонні райони Сумської області. Ніхто не постраждав.