За добу на Миколаївщині окупанти поранили п'ятьох людей, серед яких - дитина

У Миколаївській області п'ятеро людей отримали поранення внаслідок російських обстрілів за останню добу, серед яких дитина.
Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва та Головне управління ДСНС у Миколаївській області.
Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва та Головне управління ДСНС у Миколаївській області.
Також на місцях працювали правоохоронці.
За словами Замазєєвої, під удари потрапили населені пункти Вознесенського, Баштанського та Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані на території Первомайської, Інгульської, Широківської, Вознесенської та Березнегуватської громад.
Загалом, станом на сьогоднішній ранок, у миколаївських лікарнях перебувають 652 громадяни, які постраждали від атак окупантів. Ще 58 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.
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