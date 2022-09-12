За добу на Миколаївщині окупанти поранили п'ятьох людей, серед яких - дитина

10:50 12 вересня Київ, Україна

У Миколаївській області п'ятеро людей отримали поранення внаслідок російських обстрілів за останню добу, серед яких дитина.



Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва та Головне управління ДСНС у Миколаївській області.

“За чергову добу в області зареєстровано дві пожежі, що виникли внаслідок бойових дій. 11 вересня через влучення боєприпасів горіли житловий будинок у смт Березнегувате Баштанського району та два складські приміщення наземного зберігання зерна у Вознесенську. У першому випадку загинув господар, ще один чоловік отримав травми”, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Також на місцях працювали правоохоронці.



За словами Замазєєвої, під удари потрапили населені пункти Вознесенського, Баштанського та Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані на території Первомайської, Інгульської, Широківської, Вознесенської та Березнегуватської громад.

“На Миколаївщині ворог завдав ракетного удару по сільгосппідприємству, яке розташоване на території міста Вознесенськ. Уламками пошкоджено щонайменше 40 житлових будинків. 5 людей отримали поранення – серед них дитина”, – написала вона.

Загалом, станом на сьогоднішній ранок, у миколаївських лікарнях перебувають 652 громадяни, які постраждали від атак окупантів. Ще 58 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.