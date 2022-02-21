За добу на Донбасі здійснено 11 обстрілів, 1 поранений

Протягом минулої доби на окупованих територіях сепаратисти 11 раз порушили режим припинення вогню, в результаті чого поранений один український військовий. Про це повідомив пресцентр штабу ООС у четвер, 1 жовтня.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід вогонь зі стрілецької зброї сепаратисти відкривали поблизу Авдіївки, а з автоматичного станкового гранатомета - неподалік Новотроїцького.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ біля Новоолександрівки противник провокував наших військових зі стрілецької зброї.
Крім того, на ділянці поблизу Золотого сепаратисти тричі відкривали вогонь зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета, а неподалік Хутора Вільного двічі у вечірній час застосували ручний протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю.
У районах Зайцевого, Миронівського, Новотошківського противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем.
Один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Його оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я пораненого - задовільний.
З початку поточної доби зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Сепаратисти відкрили вогонь поблизу Станиці Луганської з автоматичного станкового гранатомета.
Українські військові допомагають працівникам ДСНС гасити пожежі на Донбасі, загальна площа яких перевищила 9,3 гектара.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід вогонь зі стрілецької зброї сепаратисти відкривали поблизу Авдіївки, а з автоматичного станкового гранатомета - неподалік Новотроїцького.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ біля Новоолександрівки противник провокував наших військових зі стрілецької зброї.
Крім того, на ділянці поблизу Золотого сепаратисти тричі відкривали вогонь зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета, а неподалік Хутора Вільного двічі у вечірній час застосували ручний протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю.
У районах Зайцевого, Миронівського, Новотошківського противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем.
Один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Його оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я пораненого - задовільний.
З початку поточної доби зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Сепаратисти відкрили вогонь поблизу Станиці Луганської з автоматичного станкового гранатомета.
Українські військові допомагають працівникам ДСНС гасити пожежі на Донбасі, загальна площа яких перевищила 9,3 гектара.
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