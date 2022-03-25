За добу понад 1500 виїздів. Звіт ДСНС

10:05 25 березня Київ, Україна

Минулої доби підрозділами ДСНС здійснено 1 тис. 565 виїздів, у тому числі 460 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об'єктів цивільної інфраструктури, врятовано 4 особи, ліквідовано 208 пожеж, що виникли внаслідок ведення бойових дій.



Піротехніками ДСНС здійснено 162 залучення, знешкоджено 527 вибухонебезпечних предметів, 70 кг вибухової речовини, у тому числі 1 авіаційну бомбу та обстежено територію площею близько 350 га.



На західному кордоні розгорнуто 79 наметів для обігріву та прийому громадян, у яких за добу надано допомогу понад 1 тис. 700 особам.



Знеструмлено 1 тис. 327 населених пунктів, із них частково 33. ДСНС для забезпечення аварійного електроживлення об'єктів соціальної сфери залучено 8 генераторів, із них 5 для забезпечення електроенергією лікарень.



Проведено евакуацію населення загальною кількістю понад 913 тис. осіб.