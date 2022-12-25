За суботу на Херсонщині внаслідок обстрілу загинуло 16 людей, поранено 64

10:12 25 грудня Київ, Україна

Російські окупанти за суботу, 24 грудня, 71 раз обстріляли територію Херсонщини, з них 41 раз – обласний центр. Били з артилерії, РСЗВ та мінометів. Про це повідомляє голова Херсонської ОВ Ярослав Янушевич.

"Ворог 41 раз атакував обласний центр. Масованим вогнем загарбники накрили центр Херсона - загинули мирні люди, зруйновано цивільні будівлі. Також під ворожим вогнем опинилися промислові приміщення, медичні заклади, приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів Херсонщини багато людей загинули та отримали поранення.

"За минулу добу в Херсонській області російська армія вбила 16 осіб, серед них троє працівників ДСНС, які загинули під час проведення робіт з розмінування територій у Бериславському районі. Ще 64 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначив Янушевич.

Як повідомлялося, окупанти обстріляли центр Херсона вранці в суботу, 24 грудня.