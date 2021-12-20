За сім місяців в Україні потонули майже 800 людей

Спекотне літо спонукає багатьох частіше бувати біля водойм. Відпочинок у води приносить, на жаль, не тільки радість і освіження. Часто такий відпочинок закінчується трагедією. За інформацією прес-служби ГСЧС, з початку цього року в нашій країні потонули майже 800 чоловік.
У Донецькій, Полтавській і Хмельницькій областях напередодні вихідних рятувальники провели превентивні заходи з метою профілактики виникнення трагічних випадків на воді.
Нагадаємо, що раніше на Херсонщині поліцейський загинув, рятуючи потопаючих дітей. На Арабатській стрілці дітей відносило течією на глибину, тому чоловік кинувся їм на допомогу.
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