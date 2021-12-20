За сім місяців в Україні потонули майже 800 людей

Спекотне літо спонукає багатьох частіше бувати біля водойм. Відпочинок у води приносить, на жаль, не тільки радість і освіження. Часто такий відпочинок закінчується трагедією. За інформацією прес-служби ГСЧС, з початку цього року в нашій країні потонули майже 800 чоловік.

"За оперативними даними, станом на 2 серпня на водних об'єктах України з початку року загинуло близько 800 осіб, з них майже 80 - діти. Врятовано близько 250 осіб, в тому числі понад 30 дітей ", - сказано в повідомленні. "На жаль, статистика свідчить про те, що громадяни, нехтуючи правилами безпеки, ставлять під загрозу не тільки своє життя, а й життя своїх дітей. Адже дорослі, в першу чергу, відповідальні за те, щоб діти були проінформовані і навчені правилам безпеки, зокрема, біля водойм ", - додали рятувальники.

У Донецькій, Полтавській і Хмельницькій областях напередодні вихідних рятувальники провели превентивні заходи з метою профілактики виникнення трагічних випадків на воді.

Нагадаємо, що раніше на Херсонщині поліцейський загинув, рятуючи потопаючих дітей. На Арабатській стрілці дітей відносило течією на глибину, тому чоловік кинувся їм на допомогу.