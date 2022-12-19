17:03 19 грудня Київ, Україна

Усього минулої доби в Україні сталося 127 пожеж, з них 88 - у житловому секторі.

В Одесі чадним газом отруїлася родина із п'яти осіб, троє з яких – діти. Нині всі вони перебувають у лікарні.



В Україні почастішали випадки отруєння газом.



Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України.



Так, на Одещині, в селі Камишівка, через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, сім'я з п'яти осіб, серед яких - троє дітей, отруїлися чадним газом. Нині вони перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.



Усього минулої доби в Україні сталося 127 пожеж, з них 88 - у житловому секторі. Загинули 12 людей, постраждали – шість.



Рятувальники закликають громадян, рятуючись від холоду та через відключення електроенергії, неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки.



