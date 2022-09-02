За минулий тиждень близько 10 людей загинули у черзі на виїзд із Маріуполя

16:34 11 серпня Київ, Україна

Минулого тижня близько десяти мирних жителів загинули в черзі на виїзд з окупованого Маріуполя.

Про це на брифінгу повідомив мер міста Вадим Бойченко.

"На жаль, є випадки, коли наші люди в цих чергах помирають, тому що вони змучені, а також їм не надається медична допомога. Минулого тижня близько десяти людей загинули у цьому конвої", - сказав Бойченко.

Мер зазначив, що евакуюватися з окупованого Маріуполя можливо, але ця можливість дуже обмежена.

Потрібно відбути всю чергу в так званих фільтраційних центрах, чекати доводиться по три-п'ять місяців. Літні люди позачергово сьогодні виїжджають. Але ще слід розуміти, що час у дорозі від Маріуполя до підконтрольної Україні території, тобто до міста Запоріжжя як найближчого населеного пункту, триває від трьох до п'яти діб”, – уточнив мер.

Бойченко підтвердив, що за надання можливості виїхати з міста окупанти вимагають значну суму грошей.