За минулий тиждень близько 10 людей загинули у черзі на виїзд із Маріуполя
16:34 11 серпня Київ, Україна
Минулого тижня близько десяти мирних жителів загинули в черзі на виїзд з окупованого Маріуполя.
Про це на брифінгу повідомив мер міста Вадим Бойченко.
"На жаль, є випадки, коли наші люди в цих чергах помирають, тому що вони змучені, а також їм не надається медична допомога. Минулого тижня близько десяти людей загинули у цьому конвої", - сказав Бойченко.
Мер зазначив, що евакуюватися з окупованого Маріуполя можливо, але ця можливість дуже обмежена.
Потрібно відбути всю чергу в так званих фільтраційних центрах, чекати доводиться по три-п'ять місяців. Літні люди позачергово сьогодні виїжджають. Але ще слід розуміти, що час у дорозі від Маріуполя до підконтрольної Україні території, тобто до міста Запоріжжя як найближчого населеного пункту, триває від трьох до п'яти діб”, – уточнив мер.
Бойченко підтвердив, що за надання можливості виїхати з міста окупанти вимагають значну суму грошей.
"Вони збирають із перевізників, які могли б вести безкоштовно. Але варто розуміти, що вони платять за те, щоб доїхати до Бердянська, потім – з Бердянська до Запоріжжя, і все має свою ціну. І, на жаль, це велика ціна, яку платять сьогодні українці, щоби доїхати до підконтрольної нашій державі території", - уточнив мер міста.
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