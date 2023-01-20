Минулої доби в Запорізькій області зафіксували "рекордну" кількість обстрілів

19 січня, у четвер, окупанти обстріляли 21 населений пункт Запорізької області "рекордну" кількість разів - 224.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Ворожого вогню зазнали Оріхів, Гуляйполе та інші населені пункти Пологівського та Василівського районів.
До правоохоронних органів надійшло 34 повідомлення про руйнування будинків та квартир громадян, а також об'єктів інфраструктури.
Також за вчорашню добу підрозділи Сил оборони Запорізького краю успішно відбили атаки ворога в районах Малої Токмачки та Степного.
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