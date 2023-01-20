Минулої доби в Запорізькій області зафіксували "рекордну" кількість обстрілів

10:05 20 січня Київ, Україна





Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр 19 січня, у четвер, окупанти обстріляли 21 населений пункт Запорізької області "рекордну" кількість разів - 224.Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух

“Жорстокість загарбника не має межі та не перестає жахати. Прийшовши до цивілізованої країни, варвари знищують інфраструктуру під постійною загрозою життю мирних українців, які перебувають на лінію вогню. Запорізька земля пережила черговий "рекорд" ворожих атак - лише за останню добу 224 обстріли по 21 населеному пункту. Зафіксовано ще 34 руйнування цивільних об’єктів”, – повідомив Старух.

Ворожого вогню зазнали Оріхів, Гуляйполе та інші населені пункти Пологівського та Василівського районів.



До правоохоронних органів надійшло 34 повідомлення про руйнування будинків та квартир громадян, а також об'єктів інфраструктури.



Також за вчорашню добу підрозділи Сил оборони Запорізького краю успішно відбили атаки ворога в районах Малої Токмачки та Степного.



