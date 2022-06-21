За минулу добу рф обстріляла 16 населених пунктів Донеччини

13:08 21 червня Київ, Україна

Армія росії завдала ракетних ударів по 16 населених пунктах Донецької області за добу, 20 червня, є загиблі та поранені.

Про це повідомили у Національній поліції України.



Зазначається, що під вогнем ворога знаходилися Авдіївка, Мирноград, Гірник, Курахове, Бахмут, Торецьк, Дружківка, Сіверськ, Желанне, Курахівка, Остроє, Нью-Йорк, Опитне, Резниківка, Тоненьке, Біла Гора.



Росіяни били по Донецькій області з авіації, ЗРК С-300, реактивних систем Торнадо-С та Ураган, артилерії, танків, а також застосовували касетні снаряди.



Зруйновано або пошкоджено 54 цивільні об'єкти - 41 житловий будинок, дошкільний навчальний заклад, ферму, шахту, заводи, виправну колонію.



Крім того, вночі російські війська знищили школу в Авдіївці снарядами РСЗВ Град із магнієвим зарядом.



Правоохоронці задокументували 23 військові злочини рф. Відкрито кримінальні провадження за статтею 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).



За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, за добу 20 червня в результаті російських обстрілів загинули троє мирних жителів області - у Нью-Йорку, Кураховому та Старій Миколаївці. Ще двоє людей отримали поранення.



Всього з початку війни на Донеччині загинуло 515 цивільних.