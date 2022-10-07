За останні два місяці з особливо небезпечних регіонів виїхало 115 тисяч українців - Мінреінтеграції

19:20 07 жовтня Київ, Україна

За останні два місяці понад 115 тисяч українців виїхали з особливо небезпечних регіонів, тимчасово окупованих та щойно звільнених територій, а також у рамках обов'язкової евакуації з Донбасу.



Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.



За інформацією, лише з Харківщини виїхало понад 15 тисяч громадян. Переважно це жінки з дітьми, а також люди похилого віку та маломобільні люди. Крім того, люди поспішають евакуюватися і з щойно деокупованих міст та сіл.



Загалом від початку повномасштабного вторгнення свої будинки залишили мільйони українців, — зазначають у Мінреінтеграції.



У міністерстві закликають українців залишити ті території, на яких небезпечно жити.