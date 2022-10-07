За останні два місяці з особливо небезпечних регіонів виїхало 115 тисяч українців - Мінреінтеграції

19:20 07 жовтня Київ, Україна

За останні два місяці понад 115 тисяч українців виїхали з особливо небезпечних регіонів, тимчасово окупованих та щойно звільнених територій, а також у рамках обов'язкової евакуації з Донбасу.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За інформацією, лише з Харківщини виїхало понад 15 тисяч громадян. Переважно це жінки з дітьми, а також люди похилого віку та маломобільні люди. Крім того, люди поспішають евакуюватися і з щойно деокупованих міст та сіл.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення свої будинки залишили мільйони українців, — зазначають у Мінреінтеграції.

У міністерстві закликають українців залишити ті території, на яких небезпечно жити.
"Закликаємо всіх, хто знаходиться на щойно звільнених територіях, відповідально поставитися до ситуації. Інфраструктура багатьох міст та сіл суттєво пошкоджена ворогом. Ми все полагодимо і відбудуємо. Але поки що тут жити небезпечно. Раджу, наскільки можна, виїхати на зимовий період", — закликав заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Бородай.