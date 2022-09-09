За пів року в окупованому Криму було відкрито 109 справ за дискредитацію окупаційної армії

15:43 09 вересня Київ, Україна

За пів року в тимчасово окупованому Криму незаконні формування, що називають себе "судами", розглянули 109 справ про нібито "дискредитацію збройних сил росії".



Такі дані наводить правозахисна організація Крим SOS.



З цієї кількості справ лише двоє громадян України були визнані невинними.



У 96 справах людей штрафували в середньому на 30 тисяч рублів. Вісім справ передали іншим "судам" або за ними досі не ухвалили рішення.



У 11 випадках у документах знаходили помилки, тому справи повернули назад до "органів", які ініціювали адміністративне провадження.

"Скандування гасел "Ні війні", "Слава Україні", публічна демонстрація української символіки - це підстави для притягнення осіб до відповідальності за нібито дискредитацію збройних сил росії", - пояснює аналітик Криму SOS Євген Ярошенко.

Як відомо, окупаційна влада Севастополя запустила чат-бот для доносів на тих, хто підтримує українську владу. Також стало відомо, що під час в'їзду до Севастополя російські поліціянти почали зупиняти та перевіряти усі автомобілі з українськими номерами.