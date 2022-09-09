За пів року в окупованому Криму було відкрито 109 справ за дискредитацію окупаційної армії

За пів року в тимчасово окупованому Криму незаконні формування, що називають себе "судами", розглянули 109 справ про нібито "дискредитацію збройних сил росії".
Такі дані наводить правозахисна організація Крим SOS.
З цієї кількості справ лише двоє громадян України були визнані невинними.
У 96 справах людей штрафували в середньому на 30 тисяч рублів. Вісім справ передали іншим "судам" або за ними досі не ухвалили рішення.
У 11 випадках у документах знаходили помилки, тому справи повернули назад до "органів", які ініціювали адміністративне провадження.
Такі дані наводить правозахисна організація Крим SOS.
З цієї кількості справ лише двоє громадян України були визнані невинними.
У 96 справах людей штрафували в середньому на 30 тисяч рублів. Вісім справ передали іншим "судам" або за ними досі не ухвалили рішення.
У 11 випадках у документах знаходили помилки, тому справи повернули назад до "органів", які ініціювали адміністративне провадження.
Як відомо, окупаційна влада Севастополя запустила чат-бот для доносів на тих, хто підтримує українську владу. Також стало відомо, що під час в'їзду до Севастополя російські поліціянти почали зупиняти та перевіряти усі автомобілі з українськими номерами.
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