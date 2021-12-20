За підроблену довідку про відсутність коронавірусу криворіжанка вимагала 1 000 грн

Жителька Кривого Рогу реалізовувала підроблені довідки про відсутність коронавірусу, які були оформлені на фірмових бланках відомих медичних лабораторій. Вартість такої довідки шахрайка оцінювала в 1 000 грн.
Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.
У березні в поліцію надходили звернення від громадян про те, що невідомі використовують бланки відомих медичних лабораторій і надають підроблені довідки. Під час перевірки отриманої інформації правоохоронці з'ясували, що до поширення готових довідок причетна 41-річна мешканка Кривого Рогу.
Як з'ясувалося, зловмисниця розклеювала по місту оголошення про надання довідок про відсутність у людини коронавірусної хвороби, після чого реалізовувала їх. При цьому замовникам відповідне медичне дослідження не проводилося. Таким чином можна було отримати сертифікати для виїзду громадян за кордон, а також довідки, які могли бути використані за місцем вимоги.
29 березня правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігурантки справи.
В ході слідчих дій правоохоронці з приміщення квартири вилучили три довідки про проходження тестів з відбитками печатки лабораторій, понад 50 тис. гривень, чорнові записи, мобільні телефони і банківську картку.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
В рамках досудового розслідування правоохоронцями призначена низка експертиз, вживаються заходи, спрямовані на встановлення причетності інших осіб до злочинної діяльності. Також вирішується питання про вручення жінці повідомлення про підозру.
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