За тиждень на водних об'єктах країни загинули 53 людини, - ДСНС

09:42 05 липня Київ, Україна

Літо, спека, море, річка - в ДСНС повідомили про 53 людей, загиблих на водних об'єктах країни протягом минулого тижня.



З початку тижня зареєстровано 1 тис. 445 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 57 осіб.



За тиждень ліквідовано 977 пожеж, врятовано на пожежах 28 осіб і не допущено знищення вогнем 227 будинків і 42 од. техніки. Під час пожеж загинули 8 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 402 тис. грн.



Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 129 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 770 вибухонебезпечних предметів.



Протягом тижня на водних об'єктах загинули 53 людини.