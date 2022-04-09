За порушення карантину поліція оштрафувала спортклуб Порошенка

Як уже повідомлялося, в Україні можуть ввести повний локдаун, якщо карантин вихідного дня не допоможе взяти пандемію під контроль. І все ж, багато бізнесменів необґрунтовано продовжують порушувати карантинні вимоги. Як стало відомо, за порушення карантину вихідного дня столична поліція наклала штраф і почала кримінальне провадження стосовно спортивного комплексу «П'ятий елемент», який пов'язують з колишнім президентом Петром Порошенком. Про це повідомляється на сайті Нацполіції Києва.
При цьому гендиректорка спортклубу Наталія Щербина каже, що поліція виконує "політичне замовлення", проте інші подробиці не повідомляє.
Також через карантинні порушення столичні правоохоронці змусили закритися ресторани «Хлібний» і «Рідкісний птах», які працювали, незважаючи на карантин вихідного дня.
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