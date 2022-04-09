За порушення карантину поліція оштрафувала спортклуб Порошенка

13:58 15 листопада Київ, Україна

Як уже повідомлялося, в Україні можуть ввести повний локдаун, якщо карантин вихідного дня не допоможе взяти пандемію під контроль. І все ж, багато бізнесменів необґрунтовано продовжують порушувати карантинні вимоги. Як стало відомо, за порушення карантину вихідного дня столична поліція наклала штраф і почала кримінальне провадження стосовно спортивного комплексу «П'ятий елемент», який пов'язують з колишнім президентом Петром Порошенком. Про це повідомляється на сайті Нацполіції Києва.

"Під час комплексних перевірок правоохоронці прибули в спорткомплекс, який, незважаючи на обмеження уряду, продовжив роботу. На прохання поліціянтів припинити роботу адміністрація відреагувала відмовою. В результаті складено адміністративний протокол і розпочато кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

При цьому гендиректорка спортклубу Наталія Щербина каже, що поліція виконує "політичне замовлення", проте інші подробиці не повідомляє.

Також через карантинні порушення столичні правоохоронці змусили закритися ресторани «Хлібний» і «Рідкісний птах», які працювали, незважаючи на карантин вихідного дня.