За порушення карантину маршрутника в Чернівецькій області оштрафували на 17 тис. гривень

06:26 04 вересень Київ, Україна

Хотинський районний суд в Чернівецькій області виніс вердикт про накладення штрафу водієві маршрутного таксі в розмірі 17 тисяч гривень. 

Чоловік перевозив у салоні, крім дозволених 19 пасажирів на місцях для сидіння, ще вісім пасажирів стоячи.

Сам водій на судове засідання не з'явився, а також не став повідомляти судді про причини неявки. Порушника визнали винним і зобов'язали виплатити штраф.