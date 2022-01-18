За порушення карантину маршрутника в Чернівецькій області оштрафували на 17 тис. гривень

Хотинський районний суд в Чернівецькій області виніс вердикт про накладення штрафу водієві маршрутного таксі в розмірі 17 тисяч гривень.
Чоловік перевозив у салоні, крім дозволених 19 пасажирів на місцях для сидіння, ще вісім пасажирів стоячи.
Сам водій на судове засідання не з'явився, а також не став повідомляти судді про причини неявки. Порушника визнали винним і зобов'язали виплатити штраф.
Чоловік перевозив у салоні, крім дозволених 19 пасажирів на місцях для сидіння, ще вісім пасажирів стоячи.
Сам водій на судове засідання не з'явився, а також не став повідомляти судді про причини неявки. Порушника визнали винним і зобов'язали виплатити штраф.
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