За напад на прикордонний загін затримані співробітники СБУ

16:06 19 липня Київ, Україна

Держбюро розслідувань спільно зі співробітниками управління внутрішньої безпеки СБУ встановили винних у нападі на прикордонний загін в Сумській області.

Про це повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань в понеділок, 19 липня.



Встановлено, що в ніч на 18 липня прикордонний наряд у складі молодшого сержанта і солдата строкової служби здійснювали чергування на автомобілі поблизу села Обільне Сумського району.

До них о 1:30 ночі під'їхав інший автомобіль з трьома особами, з якого вийшли двоє людей. Невідомі спровокували конфлікт, зав'язалася бійка, в результаті якої невідомі завдали прикордонникам кілька ударів кулаками, заволоділи двома автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 патронів і поїхали в невідомому напрямку. Нападниками виявилися співробітники СБУ. Спільно з представниками Служби і працівниками ДБР затримали двох співробітників СБУ, третій - проходить як свідок.



Неподалік в кукурудзяному полі було виявлено автомати прикордонників, а магазини з патронами знайдені поблизу відділення інспекторів прикордонної служби Славгород відділу прикордонної служби Краснопілля Сумської прикордонного загону.

Найближчим часом працівникам СБУ буде повідомлено про підозру у заволодінні вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем організованою групою, поєднане з насильством, і в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 КК України). Їм загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.