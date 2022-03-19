За минулу добу ворожих обстрілів зазнали 13 населених пунктів Донбасу. Фото

10:54 17 березня Київ, Україна

Пошкоджено щонайменше 36 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Внаслідок ударів російських військ є загиблі та поранені, серед них – діти.



Під вогнем окупантів опинилися Маріуполь, Покровськ, Волноваха, Авдіївка, Вугледар, Красногорівка, Мар'їнка, Залізне, Степове, Новобахмутівка, Верхньоторецьке, Славне, Нью-Йорк.



Ворог цілився по містах та селах з авіації, реактивних систем «Град» та «Смерч», важкої артилерії.



Серед цивільних об'єктів, зруйнованих РФ, - багатоповерхові та приватні будинки, театр, басейн, магазини, газопровід.



У Маріуполі ворог скинув авіабомбу на драматичний театр, де переховувалися від обстрілу сотні людей, дітей. Будівля зруйнована, кількість жертв поки що невідома. Також розбомблений басейн, у якому знайшли притулок жінки з дітьми.



За інформацією місцевих жителів, під завалом опинилася вагітна жінка. Крім того, війська Росії обстріляли колону біженців, що рухалася з міста в Запоріжжя, серед поранених - маленька дитина.