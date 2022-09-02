Минулої доби на Донеччині зафіксовано 28 ворожих обстрілів

12:17 16 серпня Київ, Україна

Внаслідок 28 російських обстрілів Донецької області є загиблі та поранені мирні жителі.

 
Про це сьогодні, 16 серпня, повідомила пресслужба Національної поліції України.

Зазначається, що ударів зазнали 13 населених пунктів: Авдіївка, Південне, Миколаївка, Залізне, Першотравневе, Часів Яр, Дружба, Калинове, Слов'янськ, Велика Новосілка, Бахмут, Ясногірка, Курахове.

Окупанти застосовували проти мирного населення артилерію, міномети, танки, РСЗВ Град, Ураган, а також завдали авіаудару некерованою авіаційною ракетою.

Зруйновано та пошкоджено 19 цивільних об'єктів, серед яких 14 житлових будинків, школа-інтернат, гуртожиток, господарська споруда, ангар, кафе.

На місцях "прильотів" правоохоронці зібрали докази військових злочинів рф. Відкрито кримінальні провадження за статтею 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).