Минулої доби на Донеччині зафіксовано 28 ворожих обстрілів

Внаслідок 28 російських обстрілів Донецької області є загиблі та поранені мирні жителі.
Про це сьогодні, 16 серпня, повідомила пресслужба Національної поліції України.
Зазначається, що ударів зазнали 13 населених пунктів: Авдіївка, Південне, Миколаївка, Залізне, Першотравневе, Часів Яр, Дружба, Калинове, Слов'янськ, Велика Новосілка, Бахмут, Ясногірка, Курахове.
Окупанти застосовували проти мирного населення артилерію, міномети, танки, РСЗВ Град, Ураган, а також завдали авіаудару некерованою авіаційною ракетою.
Зруйновано та пошкоджено 19 цивільних об'єктів, серед яких 14 житлових будинків, школа-інтернат, гуртожиток, господарська споруда, ангар, кафе.
На місцях "прильотів" правоохоронці зібрали докази військових злочинів рф. Відкрито кримінальні провадження за статтею 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).
Зазначається, що ударів зазнали 13 населених пунктів: Авдіївка, Південне, Миколаївка, Залізне, Першотравневе, Часів Яр, Дружба, Калинове, Слов'янськ, Велика Новосілка, Бахмут, Ясногірка, Курахове.
Окупанти застосовували проти мирного населення артилерію, міномети, танки, РСЗВ Град, Ураган, а також завдали авіаудару некерованою авіаційною ракетою.
Зруйновано та пошкоджено 19 цивільних об'єктів, серед яких 14 житлових будинків, школа-інтернат, гуртожиток, господарська споруда, ангар, кафе.
На місцях "прильотів" правоохоронці зібрали докази військових злочинів рф. Відкрито кримінальні провадження за статтею 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).
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