Минулої доби на Донеччині вісім людей загинули під обстрілами

11:48 29 серпня Київ, Україна

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули вісім людей, ще семеро отримали поранення.



Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“Росія вбиває цивільних! За 28 серпня росіяни вбили вісьмох мирних жителів Донбасу: чотирьох у Бахмуті, двох у Райгородці, одного у Тетянівці та одного у Миколаївці. Ще семеро людей отримали поранення", – написав він.

З початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 775 мирних жителів Донбасу. Зараз невідома кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Поліція Донбасу також повідомляє, що окупаційні війська обстріляли 12 населених пунктів Донбасу. Російська армія вдарила по містах Авдіївка, Слов'янськ, Бахмут, Красногорівка, Торецьк, Костянтинівка, Миколаївка, смт Райгородок, Щербинівка, селах Георгіївка, Петрівка, Тетянівка.



Окупанти застосовували ракети, артилерію, РСЗВ "Ураган" та "Град".



У Бахмуті росіяни влучили біля зупинки громадського транспорту, де знаходилися люди. Внаслідок розриву касетних боєприпасів загинули жителі віком від 36 до 60 років.



Крім того, війська росії зруйнували і пошкодили 36 цивільних об'єктів - 22 житлові будинки, коксохімічний завод, гаражі, електромережі, автобазу.



Правоохоронці задокументували 23 ворожі обстріли на добу та відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.