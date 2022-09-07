Минулої доби на Донеччині окупанти вбили трьох цивільних, а вранці обстріляли Слов'янськ

Минулої доби російські війська вбили трьох мирних жителів Донбасу, ще двох – поранили. Вранці 7 вересня окупанти обстріляли під'їзд житлового будинку. Під завалами можуть бути люди.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
З 24 лютого військові росії вбили 803 мирних жителів Донбасу, поранили ще 2023. Поки неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Найбільш активні обстріли росіяни вели у Краматорському районі: постраждали Краматорськ, Слов'янськ та Костянтинівка.
Краматорськ потрапив під обстріл на світанку – росіяни влучили у медичний заклад, там спалахнула пожежа.
У Слов'янську близько четвертої ранку росіяни обстріляли філію школи №4 і влучили в багатоповерхівку.
Найбільш активні обстріли росіяни вели у Краматорському районі: постраждали Краматорськ, Слов'янськ та Костянтинівка.
Краматорськ потрапив під обстріл на світанку – росіяни влучили у медичний заклад, там спалахнула пожежа.
У Слов'янську близько четвертої ранку росіяни обстріляли філію школи №4 і влучили в багатоповерхівку.
У Костянтинівці під обстріл потрапив приватний сектор – зруйнували літню кухню.
Також ніч пройшла неспокійно у кількох громадах Бахмутського району. У Соледарській громаді зруйновано фермерські приміщення у Васюківці та приватний будинок у Роздолівці. Вибухи було чути також у Одрадівці Світлодарської громади.
Крім того, вночі росіяни обстріляли Іванівку у Гродівській ТГ.
Також ніч пройшла неспокійно у кількох громадах Бахмутського району. У Соледарській громаді зруйновано фермерські приміщення у Васюківці та приватний будинок у Роздолівці. Вибухи було чути також у Одрадівці Світлодарської громади.
Крім того, вночі росіяни обстріляли Іванівку у Гродівській ТГ.
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