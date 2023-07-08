Минулої доби під російським обстрілом поранено п'ятеро жителів Донбасу

10:24 08 липня Київ, Україна

Як повідомив сьогодні голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, лише минулої доби від обстрілів російських загарбників було поранено п'ятеро мешканців області.

"За 7 липня росіяни поранили п'ятьох мешканців Донбасу: двох в Авдіївці, одного в Катеринівці, а також у Далекому та Новомихайлівці", - написав Кириленко в телеграмі в суботу вранці.

З початку війни загинули 1596 мирних жителів Донецької області, поранено 3809. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше росіяни обстріляли місто Торецьк та село Новомихайлівка на Донеччині. Тоді внаслідок ворожих атак загинула жінка, ще чотири особи отримали поранення.