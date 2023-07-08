Минулої доби під російським обстрілом поранено п'ятеро жителів Донбасу

Як повідомив сьогодні голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, лише минулої доби від обстрілів російських загарбників було поранено п'ятеро мешканців області.
З початку війни загинули 1596 мирних жителів Донецької області, поранено 3809. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Раніше росіяни обстріляли місто Торецьк та село Новомихайлівка на Донеччині. Тоді внаслідок ворожих атак загинула жінка, ще чотири особи отримали поранення.
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