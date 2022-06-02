За минулу добу окупанти рф розбомбили 30 населених пунктів Донецька та Луганська

14:12 02 червня Київ, Україна

За 1 червня 30 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях потрапили під ворожі обстріли.

Про це повідомило угруповання Об'єднаних сил у Facebook.



Зазначається, що на обстріл зазнали: Слов'янськ, Соледар, Бахмут, Авдіївка, Миколаївка, Торецьк, Святогірськ, Тетянівка, Нью-Йорк, Суха Балка, Очеретине, Ярова, Карпівка, Райгородок, Орлівка в Донецькій області та Сєвєродонецьк, Борівське, Лисичанськ, Привілля, Золоте, Гірське, Комишуваха, Тошківка, Врубівка, Устинівка, Сиротине, Миколаївка Луганської області.

"Під ворожими обстрілами загинули щонайменше троє мешканців Донбасу, ще 11 - поранено. Наразі відсутня інформація про постраждалих у Луганській області, дані постійно уточнюються", - зазначили в ОС.

З районів ведення бойових дій евакуювали 2381 особу.

Внаслідок російських обстрілів зруйновано та пошкоджено 89 цивільних об'єктів, серед яких: 76 багатоповерхових та приватних будинків, Центральна міська лікарня в Лисичанську, Центр безпеки громадян в Очеретиному, складське приміщення з метанолом та адміністративний корпус підприємства АЗОТ у Сєвєродонецьку, меблева фабрика Беллона у Бахмуті, підприємство ЦЗФ Щербинівська у Торецьку, ремонтно-експлуатаційний корпус Краматорського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів, адміністративна будівля відділення поліції в Авдіївці.