За місяць збільшилася кількість пожеж через порушення правил використання генераторів та електроустановок

10:30 03 січня Київ, Україна

Через порушення правил пожежної безпеки під час використання електроустановок та теплогенеруючих приладів в Україні зросла кількість пожеж.



Про це розповів пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий у Медіацентрі України.



За його словами, кількість пожеж, спричинених лише порушенням правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації теплогенеруючих агрегатів та установок, зросла на 18,7%.



Порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електроустановок збільшило кількість пожеж на 4,3%.

"Це і коротке замикання, і використання подовжувачів, і увімкнення після увімкнення світла відразу багатьох потужних електроприладів, що призводить до пожеж", - пояснює Хорунжий.

Ситуацію із пожежами у ДСНС називають напруженою, проте запевняють, що можуть зреагувати на ці виклики.