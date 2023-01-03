За місяць збільшилася кількість пожеж через порушення правил використання генераторів та електроустановок

Через порушення правил пожежної безпеки під час використання електроустановок та теплогенеруючих приладів в Україні зросла кількість пожеж.
Про це розповів пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий у Медіацентрі України.
За його словами, кількість пожеж, спричинених лише порушенням правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації теплогенеруючих агрегатів та установок, зросла на 18,7%.
Порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електроустановок збільшило кількість пожеж на 4,3%.
Про це розповів пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий у Медіацентрі України.
За його словами, кількість пожеж, спричинених лише порушенням правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації теплогенеруючих агрегатів та установок, зросла на 18,7%.
Порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електроустановок збільшило кількість пожеж на 4,3%.
Ситуацію із пожежами у ДСНС називають напруженою, проте запевняють, що можуть зреагувати на ці виклики.
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