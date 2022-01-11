За зґвалтування дітей та розповсюдження дитячого порно жінка з Дніпра отримала 9 років в'язниці

18:37 11 січень Київ, Україна

Індустріальний районний суд у Дніпрі відправив на дев'ять років у в'язницю місцеву мешканку, яка гвалтувала дітей та розповсюджувала дитяче порно.



Про це повідомили в Офісі генпрокурора.



У минулому засуджена сама була жертвою ґвалтівника, але вступила з ним у змову і систематично ґвалтувала малолітніх від чотирьох до восьми років. Також вона допомагала кривднику знімати дитяче порно, щоб розповсюджувати його у мережі.

Учасник цієї групи, який протягом 17 років ґвалтував, розбещував дітей та поширював відео з ними, вже отримав 12 років позбавлення волі. Вчиняти злочини йому допомагали п'ять осіб, у тому числі засуджена та ще одна жінка. Остання змушувала творити порно двох своїх дітей.



Нагадаємо, що минулого року Верховна Рада ухвалила закон, який посилив покарання за сексуальне насильство та сексуальну експлуатацію дитини. З того часу за придбання чи зберігання дитячого порно можна отримати до трьох років ув'язнення.



Як свідчить дослідження ЮНІСЕФ, яке фонд проводив серед українських дітей 14–18 років, 11% із них показували своє оголене тіло, а 10,4% дозволяли торкнутися його голих частин або обмацати себе. 7,8% опитаних займалися сексом за певну плату, а 3,2% погоджувалися сфотографуватись або знятися у фільмі в оголеному вигляді.