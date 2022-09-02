За липень в Україні зафіксували понад 200 кібератак

12:34 11 серпня Київ, Україна

За липень поточного року в Україні зареєстрували 203 кібератаки. Представники Держспецзв'язку зазначають, що збільшилася кількість атак російських хакерів на органи державного управління.



Про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

“Фахівці урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв'язку, у липні зареєстрували 203 кібератаки. Зросла кількість атак на представників державного управління та фінансові установи, від яких залежить життя громадян України», – йдеться у повідомленні.

У Держспецзв'язку додали, що поки російська армія посилює напади на цивільну інфраструктуру та мирні міста, російські хакери підтримують ці атаки у кіберпросторі.