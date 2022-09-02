За липень в Україні зафіксували понад 200 кібератак

За липень поточного року в Україні зареєстрували 203 кібератаки. Представники Держспецзв'язку зазначають, що збільшилася кількість атак російських хакерів на органи державного управління.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.
У Держспецзв'язку додали, що поки російська армія посилює напади на цивільну інфраструктуру та мирні міста, російські хакери підтримують ці атаки у кіберпросторі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі