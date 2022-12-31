За держзраду взятий у полон "ДНРівець" засуджений на 15 років з конфіскацією майна

09:25 31 грудня Київ, Україна

За матеріалами СБУ 15 років за ґратами проведе ворожий диверсант, який намагався знищити опорні пункти ЗСУ на Запоріжжі. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Служба безпеки зібрала беззастережні докази провини ще одного учасника терористичної організації "ДНР", який воював проти України. На початку повномасштабного вторгнення він добровільно приєднався до окупаційних угруповань 1-го армійського корпусу Південного військового округу Росії", - повідомляють у СБУ.

Зазначається, що у лавах розвідгрупи ворожих військ "ДНРівець" брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Запорізькому напрямку.

"У липні цього року він отримав завдання у складі російської диверсійно-розвідувальної групи здійснити вилазку на позиції ЗСУ на лінії фронту для знищення опорних пунктів українських захисників.. Але під час рейду ворожого ДРН було своєчасно викрито та ліквідовано, а самого бойовика - взято в полон", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами СБУ суд визнав його винним у держзраді та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"За даними слідства, зловмисником є мешканець Донецької області, який після 24 лютого цього року вступив до створеної Росії "1-ї окремої гвардійської мотострілецької "Слов'янської" бригада народної міліції "ДНР". Там його призначили на "посаду" стрільця, а потім перевели до розвідувальної групи російських загарбників", - повідомляють у спецслужбі.

Раніше повідомлялося, що на 10 років засуджено особистого агента Стрєлкова-Гіркіна.