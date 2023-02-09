За рік до відповідальності притягнули понад 600 посадових осіб ЗСУ та Міноборони

17:51 09 лютого Київ, Україна

Минулого року Після внутрішніх аудитів 621 посадовця зі Збройних Сил України та Міністерства оборони притягнули до відповідальності.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков.

За його словами, до матеріальної відповідальності притягнуто 497 посадових осіб; до дисциплінарної відповідальності – 124 посадові особи.

Міністр зазначив, що всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлені порушення, своєчасно передавались правоохоронним органам.
"Моя принципова позиція була, є і буде незмінною - нульова толерантність до будь-яких порушень. Всі особи, чия провина доведена відповідними органами, - несуть і нестимуть відповідальність", - написав Резніков у Facebook.