За Андрія Кічу внесена застава в розмірі 40 млн грн

15:10 15 червня Київ, Україна

За екс-директора Burisma Group Андрія Кічу внесли заставу в розмірі 40 млн грн, як альтернативу замість взяття під варту. Андрія Кічу підозрюють в причетності до дачі хабара керівникам САП НАБУ за закриття справи екс-міністра екології Миколи Злочевського.



Про це повідомив співрозмовник в САП і підтвердили у Вищому антикорупційному суді.



За словами співрозмовника в прокуратурі, за підозрюваного вже внесли 40,35 млн грн, проте ще невідомо, чи вийшов той зі слідчого ізолятора.



У ВАКС також підтвердили внесення суми на рахунок суду і відзначили, що запорука внесло юридична особа.

«За першого фігуранта, справа про запобіжний захід якого було розглянуто в суботу, заставу вже внесений. Його внесло юридична особа », - повідомила керівник відділу комунікацій ВАКС Олеся Чемерис.

Нагадаємо, суд узяв під варту Кічу з альтернативою 40,35 млн грн застави. Раніше у цій справі НАБУ затримало трьох осіб за підозрою в дачі хабара керівнику САП Назару Холодницька і директору Бюро Артему Ситнику в розмірі 6 млн доларів. За версією слідства, зазначені особи намагалися підкупити керівників антикорупційних органів за те, щоб вони закрили кримінальне провадження, в якому повідомлено про підозру колишньому міністру екології Миколи Злочевського. Йдеться про справу заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку України, виданого підконтрольному Сергію Курченко Реал банку, і легалізації цих коштів.



Пізніше першому замначальника київської податкової служби Миколі Ільяшенко повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України ( «пособництво в наданні посадовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення ним в інтересах третьої особи дії з використанням наданої їй влади, за попередньою змовою групою осіб»).



Він, як з'ясувало слідство, отримав кошти від осіб, пов'язаних з Злочевським. Постанова про закриття згаданого кримінального провадження він оцінив в $ 6 млн, з яких $ 1 млн планував залишити собі. Останню суму вилучено в багажному відділенні його автомобіля під час слідчих дій.