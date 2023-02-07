За 2022 рік загинули під час виконання службових обов'язків 98 енергетиків

Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус повідомив, що від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну при виконанні службових обов'язків загинули 98 енергетиків.
За підрахунками Геруса, за останні чотири місяці росія випустила по енергетичних об'єктах України близько 700 ракет та дронів-камікадзе Shahed-136. Втім, незважаючи на пошкодження 50% енергетичної інфраструктури, кремль, зрештою, так і не зміг занурити Україну в темряву.
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