За 2022 рік загинули під час виконання службових обов'язків 98 енергетиків

17:05 07 лютого Київ, Україна

Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус повідомив, що від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну при виконанні службових обов'язків загинули 98 енергетиків.

"Ремонтні роботи тривають цілодобово. Енергетики роблять все можливе, щоб українці мали електроенергію. Зокрема - ризикують життям. За 2022 рік загинуло під час виконання службових обов'язків 98 енергетиків, поранено – удвічі більше. Така ціна кожного кіловата електроенергії", - сказав Герус.

За підрахунками Геруса, за останні чотири місяці росія випустила по енергетичних об'єктах України близько 700 ракет та дронів-камікадзе Shahed-136. Втім, незважаючи на пошкодження 50% енергетичної інфраструктури, кремль, зрештою, так і не зміг занурити Україну в темряву.