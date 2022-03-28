За 27 днів ​​росія та путін вбили 5 тисяч маріупольців

19:49 28 березня Київ, Україна

Майже місяць Маріуполь знаходиться в облозі. За чотири тижні рашисти вбили понад 5 тисяч маріупольців, із них 210 дітей. Досі у місті, заблокованому російськими вбивцями, перебуває близько 170 тисяч людей.

Про це повідомляє мер міста Вадим Бойченко.

Це лише орієнтовні дані, адже через жорстокі бойові дії неможливо провести точний підрахунок. Місто зруйноване на 90%. Без їжі, води, світла, тепла та зв'язку.



Генпрокурор Ірина Венедиктова зазначила, що дії Росії у Маріуполі можуть кваліфікуватись не як військові злочини, а як геноцид.