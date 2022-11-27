За 26 листопада росіяни вбили п'ятьох цивільних у Донецькій області

Росія продовжує вбивати мирних громадян України. Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко.
Так, 26 листопада росіяни вбили п'ятьох цивільних у Донецькій області: трьох людей у Рідкодубі та по одному у Годинному Яру та Бахмуті.
Крім того, ще четверо людей в області отримали поранення.
Глава ОВА зазначає, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Донецькій області загинуло 1228 мирних громадян, ще 2642 отримали поранення.
Нагадаємо, 26 листопада, російські війська завдали авіаудару за Часовим Яром. Прямим попаданням зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджено недобудову та склад.
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