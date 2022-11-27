За 26 листопада росіяни вбили п'ятьох цивільних у Донецькій області

09:32 27 листопада Київ, Україна

Росія продовжує вбивати мирних громадян України. Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко.

Так, 26 листопада росіяни вбили п'ятьох цивільних у Донецькій області: трьох людей у Рідкодубі та по одному у Годинному Яру та Бахмуті.

Крім того, ще четверо людей в області отримали поранення.

Глава ОВА зазначає, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Донецькій області загинуло 1228 мирних громадян, ще 2642 отримали поранення.

Нагадаємо, 26 листопада, російські війська завдали авіаудару за Часовим Яром. Прямим попаданням зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджено недобудову та склад.