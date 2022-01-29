Юний "правоохоронець": в Запоріжжі підліток видавав себе за поліціянта

07:59 11 травень Київ, Україна

Патрульні Запоріжжя отримали скаргу на "співробітника поліції", коли інспектори прибули на місце, то були дуже здивовані, побачивши 17-річного підлітка у форменому одязі поліції.



Про це повідомляє пресслужба МВС України.



Розповідається, що в Запоріжжі 17-річний Максим за покликом серця наводив лад у місті, надівши поліційну форму. Відомо про це стало, коли в патрульну поліцію надійшло повідомлення від мешканця про конфлікт з якимось поліціянтом, ним і виявився юнак.



Відзначається, що правоохоронці вилучили форму у хлопця і провели бесіду з його батьками. При цьому хлопцеві повідомили, що чекають його в лавах Нацполіції, коли подорослішає.