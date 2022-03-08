Генштаб ЗСУ: окупанти вдаються до мародерства, психологічних атак на мирних жителів

Окупанти деморалізовані та все частіше вдаються до мародерства та порушень норм Міжнародного гуманітарного права щодо ведення військових конфліктів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, у Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях, на територіях, тимчасово зайнятих російськими окупантами, широко фіксуються факти, грабежі, насильницькі дії щодо місцевих жителів, захоплення цивільних приміщень, використання сільськогосподарських ангарів для стоянки військової техніки, облаштування вогневих позицій у густонаселених районах. цивільної інфраструктури.
Окупанти залякують населення північної частини тимчасово окупованої території АР Крим наступом Збройних сил України. Крім того, ФСБ створює оперативні групи для роботи з населенням, зокрема, виявлення опору.
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