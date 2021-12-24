Хабарництво у херсонському ВНЗ: диплом ціною 18 тисяч гривень

15:41 15 квітень Київ, Україна

На Херсонщині завідувач кафедри одного з вишів вимагав від студента-поліціянта 18 тисяч гривень в замін на диплом про заочну освіту.

"Викладач вимагав хабар від працівника поліції, який закінчив навчання в університеті і хотів отримати диплом за заочною формою навчання. Керівник кафедри отримав 18 тисяч гривень за видачу диплома про здобуту вищу освіту в зазначеному університеті. Гроші підозрюваний отримав на банківську картку. Зараз картка вилучена, опечатана і долучена до матеріалів кримінального провадження як речовий доказ", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваного затримали. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру і обрання запобіжного заходу.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.