Хабарництво у херсонському ВНЗ: диплом ціною 18 тисяч гривень

На Херсонщині завідувач кафедри одного з вишів вимагав від студента-поліціянта 18 тисяч гривень в замін на диплом про заочну освіту.
Підозрюваного затримали. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру і обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
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