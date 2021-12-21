Хабар у розмірі 1 млн гривень: затриманий радник Держагентства резерву України

Підробляв документи і отримував неправомірні винагороди в особливо великому розмірі. Поліція затримала службовця з Держрезерву в момент отримання хабара.

Радник директора одного з київських підприємств Державного агентства резерву України погорів на хабарі в 1 мільйон гривень.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

З'ясувалося, що за одержання неправомірної вигоди він підробляв документи, що дозволяють отримати на зберігання велику партію зерна. Після отримання таких паперів, підприємець, який дав йому хабар, міг звернутися до Держрезерву і отримати зерно в розмірі 1 300 тонн.

Зазначалося, що ніяких додаткових надходжень продукції склади держпідприємства так й не надійшло. Таким чином, зловмисник мав намір дати можливість зберігати на підприємстві зерно на суму 8 мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали радника при спробі отримання грошей, а за фактом інциденту завели провадження у ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах)

Йому загрожує від п'яти до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.