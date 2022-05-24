Взяв покататися: працівник СТО розбив чуже авто

Співробітник автосервісу в селі Циркуни Харківської області "взяв покататися" автомобіль клієнтки і потрапив в серйозну ДТП.
Поліціянти з'ясували, що 21-річна дівчина залишила свій автомобіль Lexus RX 300 на станції технічного обслуговування для проведення ремонтних робіт, співробітник СТО, бувши в нетверезому стані, заволодів авто і потрапив в ДТП.
Про це повідомили в пресслужбі поліції області 22 грудня.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до 5 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі