Взяв покататися: працівник СТО розбив чуже авто

16:50 22 грудня Київ, Україна

Співробітник автосервісу в селі Циркуни Харківської області "взяв покататися" автомобіль клієнтки і потрапив в серйозну ДТП

Поліціянти з'ясували, що 21-річна дівчина залишила свій автомобіль Lexus RX 300 на станції технічного обслуговування для проведення ремонтних робіт, співробітник СТО, бувши в нетверезому стані, заволодів авто і потрапив в ДТП.

Про це повідомили в пресслужбі поліції області 22 грудня.

"37-річний співробітник автосервісу, перебуваючи в нетверезому стані, вирішив заволодіти транспортним засобом. Під час руху по кільцевій дорозі поблизу екопарка чоловік не впорався з керуванням і злетів з траси в лісосмугу. Правопорушник з численними травмами був доставлений в лікарню в Харкові", - йдеться в повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до 5 років позбавлення волі.



Досудове розслідування триває.