Вибухи в окупованому Криму: росіяни залишилися без "Бастіона" та С-400 "Тріумф"

У тимчасово окупованому Криму було знищено два російські військові комплекси: протикорабельний комплекс "Бастіон" та зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-400 "Тріумф".
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
За його словами, також було пошкоджено радіолокаційні станції. Усього було 7 вибухів.
Вибухи сталися біля села Оленівка на мисі Тарханкут. У ГУР підтвердили ці вибухи, додавши, що також був уражений ЗРК С-400 "Тріумф" із встановленими ракетами та особовим складом.
Вибухи сталися біля села Оленівка на мисі Тарханкут. У ГУР підтвердили ці вибухи, додавши, що також був уражений ЗРК С-400 "Тріумф" із встановленими ракетами та особовим складом.
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