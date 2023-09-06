Вибухи в окупованому Криму: росіяни залишилися без "Бастіона" та С-400 "Тріумф"

15:34 23 серпня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Криму було знищено два російські військові комплекси: протикорабельний комплекс "Бастіон" та зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-400 "Тріумф".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
 
"Він ("Бастіон") є одним із носіїв ракети "Онікс", якими росіяни завдають ударів по Україні", - написав Андрющенко.
 
За його словами, також було пошкоджено радіолокаційні станції. Усього було 7 вибухів.

Вибухи сталися біля села Оленівка на мисі Тарханкут. У ГУР підтвердили ці вибухи, додавши, що також був уражений ЗРК С-400 "Тріумф" із встановленими ракетами та особовим складом.
 
"З огляду на обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це - болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму", - йдеться у повідомленні ГУР.