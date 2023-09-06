Вибухи в окупованому Криму: росіяни залишилися без "Бастіона" та С-400 "Тріумф"

15:34 23 серпня Київ, Україна





Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram. У тимчасово окупованому Криму було знищено два російські військові комплекси: протикорабельний комплекс "Бастіон" та зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-400 "Тріумф".Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Він ("Бастіон") є одним із носіїв ракети "Онікс", якими росіяни завдають ударів по Україні", - написав Андрющенко.

За його словами, також було пошкоджено радіолокаційні станції. Усього було 7 вибухів.



Вибухи сталися біля села Оленівка на мисі Тарханкут. У ГУР підтвердили ці вибухи, додавши, що також був уражений ЗРК С-400 "Тріумф" із встановленими ракетами та особовим складом.