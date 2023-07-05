Вибухи в окупованій Макіївці: знищено склад окупантів

08:24 05 липня Київ, Україна

Увечері 4 липня, в районі окупованої Макіївки на Донеччині стався потужний вибух, який спричинив велику пожежу, що було зафіксовано та поширено у різних Telegram-каналах.

Свідки повідомляють про серію сильних вибухів, що сталися в окупованому Донецьку та його прилеглих районах.
 
 
 
Збройні сили України прокоментували цей вибух, зазначивши, що склад окупантів було знищено в результаті ефективної вогневої операції та бойових дій.
 
"Завдяки успішному вогневому впливу з боку наших підрозділів склад російських терористів у тимчасово окупованій Макіївці перестав існувати", - заявив Стратком Збройних сил України у своєму Telegram-каналі.