Вибухи в окупованій Макіївці: знищено склад окупантів

Увечері 4 липня, в районі окупованої Макіївки на Донеччині стався потужний вибух, який спричинив велику пожежу, що було зафіксовано та поширено у різних Telegram-каналах.
Свідки повідомляють про серію сильних вибухів, що сталися в окупованому Донецьку та його прилеглих районах.
Свідки повідомляють про серію сильних вибухів, що сталися в окупованому Донецьку та його прилеглих районах.
Збройні сили України прокоментували цей вибух, зазначивши, що склад окупантів було знищено в результаті ефективної вогневої операції та бойових дій.
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