Вибухи в окупованій Макіївці: знищено склад окупантів

08:24 05 липня Київ, Україна

Увечері 4 липня, в районі окупованої Макіївки на Донеччині стався потужний вибух, який спричинив велику пожежу, що було зафіксовано та поширено у різних Telegram-каналах.



Свідки повідомляють про серію сильних вибухів, що сталися в окупованому Донецьку та його прилеглих районах.

Збройні сили України прокоментували цей вибух, зазначивши, що склад окупантів було знищено в результаті ефективної вогневої операції та бойових дій.