Вибухи у Криму призвели до серйозної паніки серед росіян на півострові – КримSOS

12:56 10 серпня Київ, Україна

Вибухи у Криму викликали серйозну паніку з боку росіян, які там відпочивали чи проживають. Офіційно про евакуацію не повідомляли. Новофедорівку та Новомихайлівку, що близько розташовані до військового аеродрому, закрили на в'їзд. Виїхати звідти можна.
 
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова правління КримуSOS Денис Савченко.

Савченко зазначив, що після вибуху з'явилися пробки на виїздах із Новофедорівки, Новомихайлівки та Сак. Також вони були на ділянці траси Євпаторія – Сімферополь.
"Я думаю, що панічні настрої призведуть до активного виїзду. Проблем із виїздом через Кримський міст не повинно виникнути”, – сказав він.
За його словами, запровадження на півострові жовтого рівня терористичної загрози буде використано для того, щоб переслідувати нелояльне до влади населення, а це етнічні українці та кримські татари.
"Останні кілька років є тенденція, що громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Криму, позбавляли власності на житло. Останні події та тактика окупаційної влади можуть призвести до негативних наслідків, переслідувань, порушень прав людини проти цивільного населення”, – додав Савченко.
Представник КримSOS зазначив, що протягом усього періоду окупації відстежується дуже серйозний спад інтересу до туристичної зони Криму.
 
Нагадаємо, що напередодні у тимчасово окупованому Криму чули вибухи у районі військового аеродрому у селищі міського типу Новофедорівка. Жителі населеного пункту чули вибухи і бачили дим, що піднімався з території російської військової бази. Кремль не бажає визнавати можливість ударів ЗСУ по Криму.