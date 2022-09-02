Вибухи у Криму призвели до серйозної паніки серед росіян на півострові – КримSOS

Вибухи у Криму викликали серйозну паніку з боку росіян, які там відпочивали чи проживають. Офіційно про евакуацію не повідомляли. Новофедорівку та Новомихайлівку, що близько розташовані до військового аеродрому, закрили на в'їзд. Виїхати звідти можна.
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова правління КримуSOS Денис Савченко.
Савченко зазначив, що після вибуху з'явилися пробки на виїздах із Новофедорівки, Новомихайлівки та Сак. Також вони були на ділянці траси Євпаторія – Сімферополь.
Савченко зазначив, що після вибуху з'явилися пробки на виїздах із Новофедорівки, Новомихайлівки та Сак. Також вони були на ділянці траси Євпаторія – Сімферополь.
За його словами, запровадження на півострові жовтого рівня терористичної загрози буде використано для того, щоб переслідувати нелояльне до влади населення, а це етнічні українці та кримські татари.
Представник КримSOS зазначив, що протягом усього періоду окупації відстежується дуже серйозний спад інтересу до туристичної зони Криму.
Нагадаємо, що напередодні у тимчасово окупованому Криму чули вибухи у районі військового аеродрому у селищі міського типу Новофедорівка. Жителі населеного пункту чули вибухи і бачили дим, що піднімався з території російської військової бази. Кремль не бажає визнавати можливість ударів ЗСУ по Криму.
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