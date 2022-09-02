Вибухи у Криму призвели до серйозної паніки серед росіян на півострові – КримSOS

12:56 10 серпня Київ, Україна

Вибухи у Криму викликали серйозну паніку з боку росіян, які там відпочивали чи проживають. Офіційно про евакуацію не повідомляли. Новофедорівку та Новомихайлівку, що близько розташовані до військового аеродрому, закрили на в'їзд. Виїхати звідти можна.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова правління КримуSOS Денис Савченко.



Савченко зазначив, що після вибуху з'явилися пробки на виїздах із Новофедорівки, Новомихайлівки та Сак. Також вони були на ділянці траси Євпаторія – Сімферополь.

"Я думаю, що панічні настрої призведуть до активного виїзду. Проблем із виїздом через Кримський міст не повинно виникнути”, – сказав він.

За його словами, запровадження на півострові жовтого рівня терористичної загрози буде використано для того, щоб переслідувати нелояльне до влади населення, а це етнічні українці та кримські татари.

"Останні кілька років є тенденція, що громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Криму, позбавляли власності на житло. Останні події та тактика окупаційної влади можуть призвести до негативних наслідків, переслідувань, порушень прав людини проти цивільного населення”, – додав Савченко.

Представник КримSOS зазначив, що протягом усього періоду окупації відстежується дуже серйозний спад інтересу до туристичної зони Криму.