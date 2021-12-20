Вибуховий пристрій виявлено в центрі Києва

У світлі почастішали останнім часом випадків тероризму, поліція України закликає громадян бути особливо уважними до невідомим предметів, залишеним в людних місцях. Вони можуть бути небезпечні.

Так, за повідомленням поліції Києва, сьогодні в центральній частині міста співробітники національної поліції виявили невідомий предмет, який виявився вибуховим пристроєм. В ході операції пристрій було знешкоджено.

Співробітники поліції виїхали на вулицю Велика Васильківська після надходження повідомлення про виявлення підозрілого предмета. Фахівці-вибухотехніки знешкодили цей предмет, ніхто не постраждав.

Уточнюється, що на місці працюють співробітники слідчо-оперативної служби, вони збирають матеріали для відкриття кримінального провадження.

Раніше в Україні сталося три інциденту із захопленням заручників. 21 липня громадянин України взяв в заручники пасажирів автобуса в центрі Луцька. Він вимагав, щоб президент Володимир Зеленський порадив фільм. Загарбник був затриманий в результаті штурму.

23 липня в Полтаві чоловік взяв у заручники начальника місцевого карного розшуку. Пізніше загарбник був застрелений під час переслідування.

3 серпня громадянин Узбекистану захопив відділення банку в центрі Києва і погрожував його підірвати, спецназу вдалося знешкодити терориста.