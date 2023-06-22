Вибух біля Бердянська: можливе влучення в місце скупчення окупантів

10:20 22 червня Київ, Україна

Вночі в районі тимчасово окупованого Бердянська, розташованого в Запорізькій області, пролунав потужний вибух, який став помітним навіть на відстані 50 кілометрів у селі Урзуф, що в Маріупольському районі.



Цю інформацію поширив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко через свій канал у Telegram.



За його даними, вибух пролунав близько 1:40 у районі Бердянська, а його звук було чутно на значній відстані, що викликало тривогу серед місцевого населення.



Місцеві жителі повідомили про можливе влучення у місце скупчення окупаційних сил на території бази відпочинку "Роза", що розташована в селі Азовське, Бердянського району.



Після вибуху спостерігалася пожежа, яка тривала понад годину.