Вибух у житловому будинку: в Апостоловому дістали чоловіка з-під завалів

17:03 17 жовтня Київ, Україна

У місті Апостолове, що у Дніпропетровській області, стався вибух в одноповерховому житловому будинку, внаслідок якого чоловік опинився під завалами.



Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).



Обставини вибуху поки не встановлені, проте рятувальники ДСНС оперативно розпочали розбір завалів та врятували постраждалого чоловіка 1970 року народження. Після порятунку постраждалого його передали медичним працівникам, і чоловіка було доставлено до лікарні для медичної допомоги.